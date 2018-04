Verhalen puzzelen in een prentenboek over de markt

Met het kijkboek ”Naar de markt” van illustrator Noëlle Smit moeten kinderen verhalen bij elkaar puzzelen. Je krijgt op de achterflap de naam van het meisje dat met haar moeder naar de markt gaat. Ze heet Kaat. En achterop in de mand zit Bink, de hond. Ze beleven van alles. Want waarom staat daar een tas zonder mevrouw? Van wie is dat hondje met die gerookte paling in zijn bek? En waarom kijkt de mama van Kaat ineens een beetje boos?

Hoe meer je bladert, hoe meer je ontdekt op de markt, waar de meeuwen boven de viskraam hangen en moeders rond de kraam met leuke jurkjes drommen. Oefenen met kleuren of tellen kan ook, op elke bladzijde vind je vogels, poezen, honden of wegrollende sinaasappels. Als je die helpt oprapen, krijg je er een paar mee in je tasje, ontdekt Kaat.

Smit, die het boek opdraagt aan haar moeder, „met wie ik altijd naar de markt ging”, leeft zich uit in kleuren. Oranje, rood, zeegroen en zomers geel. Tijdens haar studie maakte Smit de overgang van grafische vormgeving naar illustratie. In haar kinderboeken laat ze dan ook een mooie diversiteit aan stijlen zien, in sprankelende kleuren. Smit illustreerde kinderboeken van onder anderen Bibi Dumon Tak en Carry Slee.

”Naar de markt” eindigt met een picknick in de tuin. Dan zie je pas echt wat er allemaal is meegekomen in de tassen. En waarvoor het is bedoeld. Voor de liefhebber is er op YouTube ook een animatie over het prentenboek te vinden. Met het geroezemoes van de markt op de achtergrond.

Boekgegevens

Naar de markt, Noëlle Smit; uitg. Querido, Amsterdam, 2017; ISBN 978 90 451 1874 1; 30 blz.; € 15,95.