Verhaal over een opgroeiend tienermeisje in Gambia

In de paperback ”Verboden voor jongens” laat zendingswerkster Marjanne Hendriksen de lezer kennismaken met het Zambiaanse pubermeisje Dai (16). Sommige dingen uit haar dagelijks leven zijn heel herkenbaar voor Nederlandse meiden: ze giebelt veel met haar vriendinnen, is verliefd, ziet er graag goed uit en doet haar best op school.

Toch merk je al snel dat haar cultuur heel anders is dan die van ons. Zo is het praten over gevoelens taboe, gaan veel mensen met problemen naar een medicijnman en zijn de dagen van schoolmeisjes lang en drukbezet. Dai staat bijvoorbeeld om vijf uur op om het schoollokaal nog voor het ontbijt schoon te vegen. Dai is de beste van de klas en daarom verwacht iedereen veel van haar. Totdat blijkt dat ze zwanger is. Haar ouders zijn diep teleurgesteld en op school is ze niet welkom. Kan de medicijnman haar schande wegwerken? Gelukkig vindt ze steun bij zendelinge Muzungu, die haar meer leert over hoe liefde bedoeld is.

Het verhaal verspringt in de tijd, waardoor je in het ene hoofdstuk (in flashbacks) kennismaakt met Dai als schoolmeisje en in het andere hoofdstuk met Dai als hoogzwanger en net bevallen meisje dat thuis bij haar ouders woont.

Hendriksen weet waarover ze praat. Ze schrijft soepel en zo ontstaat een boeiend verhaal. Het boek zet aan het denken en geeft een inkijkje in een andere wereld. Het is ook een echt zendingsverhaal, waarin madam Muzungu ongetwijfeld symbool staat voor Hendriksen zelf, die sinds 2007 in Zambia woont en werkt.

Boekgegevens

Verboden voor jongens, Marjanne Hendriksen; uitg. De Banier, Apeldoorn 2017; ISBN 978 94 029 0268 6; 152 blz.; € 9,95.