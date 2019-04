Vereecken en Peys winnen Woutertje Pieterse Prijs

Kathleen Vereecken en Charlotte Peys hebben de 32e Woutertje Pieterse Prijs gewonnen, de onderscheiding voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. De schrijfster en de illustratrice krijgen de prijs van 15.000 euro voor hun boek ”Alles komt goed, altijd”.

De prijs is donderdag uitgereikt in Amsterdam. Vorig jaar ging de prijs naar ”Lampje” van Annet Schaap.

Boeken die kans maakten op de bekroning dit jaar waren verder ”De reis van Syntax Bosselman” van Arend van Dam en Alex de Wolf, ”Lepelsnijder” van Marjolijn Hof en Annette Fienieg, ”Tegenwoordig heet iedereen Sorry” van Bart Moeyaert, ”Zeb.” van Gideon Samson en ”Joren Joshua en Tierenduin” van Geert Vervaeke.

Uit het juryrapport:

„Een aangrijpend boek waarin met onsentimentele, kinderlijke blik naar de rafelranden van de oorlog wordt gekeken en hoe die alles op losse schroeven zet. Maar waarin de liefde voor het leven uiteindelijk de bovenhand haalt. [...] De jury koos dit jaar voor sfeer, voor ingehouden emotie en een aangrijpend verhaal, voor een hoofdpersoon die ondanks alle ellende en tegenspoed blijft zoeken naar wat het leven mooi maakt, die net als Multatuli’s Woutertje Pieterse de wereld met een open blik tegemoet blijft treden.”

Kathleen Vereecken en Charlotte Peys

Kathleen Vereecken is schrijfster (fictie en non-fictie) en scenariste. Ze schrijft romans voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als freelance journaliste schreef ze geregeld artikels en essays voor De Standaard. Vereecken schrijft graag over het verleden. Voor de historische jeugdroman ”Ik denk dat het liefde was” won ze de Boekenleeuw 2010, haar historische roman ”Zijdeman” (2013) wordt een animatiefilm. Critici roemen haar sfeervolle stijl, gevoelige taal, en delicate behandeling van emoties (De Standaard), en de filosofische en literaire gelaagdheid van haar boeken, die nooit ten koste gaat van de plot (Juryverslag Boekenleeuw).

Charlotte Peys is een jonge illustrator. Haar werk was al te zien op tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Peys illustreert om te onthouden, te verzamelen, te vertellen, te ordenen en te onderzoeken.

Woutertje Pieterse Prijs

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.