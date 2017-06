Twaalf Bijbelstudies over Abraham

Ds. A. Markus, predikant van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfhaven, is de schrijver van ”Pelgrim met God” (uitg. Boekencentrum, 10,90 euro). Onderliggend thema in dit boek is het geloof.

Geloven is niet gemakkelijk of vanzelfsprekend, schrijft ds. Markus. „Integendeel, geloven is een risicovolle tocht met hoogte- en dieptepunten. Het kan een reis zijn met zonnige perioden als op een vrolijke zomerdag, maar ook gewoon een barre tocht. Het is een pelgrimsreis met God.” Deze pelgrimsreis wordt in dit boek gevolgd aan de hand van het leven van Abraham en Sara. „Voor de schrijver van Hebreeën zijn zij vooral toonbeelden van geloof. (...) Maar in Genesis worden Abraham en Sara ook beschreven als heel gewone mensen – als de vader en moeder van alle niet zo gelovigen.”