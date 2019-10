Toerist mag in Saudi-Arabië geen Bijbel in het openbaar tonen

Toeristen die Saudi-Arabië binnenkomen met meer dan één Bijbel of er een zichbaar bij zich dragen lopen kans om te worden gearresteerd.

Dat meldt de christelijke organisatie Barnabus Fund.

In een verklaring van de overheid staat: „De nieuwe regelgeving voor toeristen bepaalt dat een Bijbel het land mag worden binnengebracht op voorwaarde dat die alleen voor persoonlijk gebruik is. Bijbels mogen niet in het openbaar worden getoond en iedereen die meerdere bijbels het land binnenbrengt, krijgt te maken met „zware straffen”.”

Saudi-Arabië is een streng-islamitisch land; het is inwoners verboden om zich tot het christendom te bekeren. Mensen die christen zijn geworden, kunnen door de staat worden terechtgesteld voor afvalligheid. Christenen uit andere landen die in Saoedi-Arabië wonen, moeten hun geloof binnenshuis beleven en lopen het risico te worden gearresteerd of gedeporteerd als ze worden gepakt.