Tips voor vaderdag van boekhandelaar Johan Brokking

Komende zondag is het Vaderdag, en Vaderdag is boekendag. Het zal vast druk worden in de winkels. Laat ik gelijk maar beginnen met tips voor echte vader- en mannenboeken.

1 De ondertitel van ”De geur van hooi” (uitg. Thomas Rap; € 19,99) geeft al aan waar het boek over gaat: ”Hoe het boerenleven in Nederland veranderde”. Aan de hand van het levensverhaal van Friese veeboer Siebe Peenstra (1923-2019) schetst Tialda Hoogeveen in aangename schrijfstijl de veranderingen in het boerenleven.

Ik ben zelf opgegroeid in het plattelandsdorp Kamerik en dan zijn de veranderingen in het boerenleven eenvoudig voor te stellen. Landbouwminister Mansholt, coöperatie, kunstmest, mechanisatie, grootschaligheid, bestrijdingsmiddel DDT, ligboxenstal, EEG – de woorden in dit boek klinken me bekend in de oren. Ook komen de nadelen van grootschaligheid aan de orde zodat het een link heeft met deze tijd. Een mooi boek!

2 ”Machtsstrijd in Jeruzalem” (uitg. KokBoekencentrum; € 22,50) is het vijftiende boek van de bekende thrillerauteur Joel C. Rosenberg sinds zijn eerste boek ”De laatste jihad”. Voor wie van thrillers houdt met een zo groot mogelijk waarheidsgehalte is dit boek een aanrader.

Het is het derde deel in een serie over CIA-agent Marcus Ryker. De spanning is voelbaar in de situatie rond Israël en de Palestijnen en vanwege de politieke machten die hun invloedssfeer in het Midden-Oosten willen uitbreiden. De auteur is zelf Amerikaans-Israëlisch burger van Joodse afkomst en christen. Dat geeft het boek inhoudelijk meerwaarde, al blijft het natuurlijk een fictief verhaal.

3 De hoofdpersoon in ”Waar de wereld in de oceaan valt” van Charles Martin (uitg. KokBoekencentrum; € 22,90) is een bijzondere persoonlijkheid. Het boek begint ermee dat deze Murphy Shephard zijn beste vriend en mentor verliest. Hij rouwt, en wil afscheid nemen, maar belandt in iets heel anders: de wereld van moderne slavernij. Shephard begint een zoektocht naar mensen die niet gevonden willen worden, maar tóch gevonden willen worden.

Zo mysterieus als dit klinkt, zo meeslepend is de manier waarop dit verhaal geschreven is. Het houdt je vast en laat je niet meer los. Martin schildert en kleurt het boek in de meest prachtige zinnen en metaforen. Deze beroemde Amerikaanse schrijver heeft zijn naam zeker weten hoog te houden met dit boek. Je zou het een literair getinte roman kunnen noemen.