Tien preken van Ralph Robinson over Christus

Het boek ”Christus alles en in allen” (Brevier, Kampen, 19,95 euro) bevat tien preken van de Engelse puritein Ralph Robinson (1614-1655). Deze werd –waarschijnlijk– in 1642 predikant te Londen. De preken werden hertaald door W. van Dijk en A. J. Voortman.

Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente in Scherpenisse, schrijft in zijn woord vooraf: „In dit boek weet de auteur de heerlijkheid van Christus uit te schilderen en een aandachtige lezer zal er, onder Gods zegen, een rijk voordeel uit kunnen halen. In het oorspronkelijke voorwoord staat het volgende geschreven: „Dit boek is vol van Evangelische schatten, gegraven uit de mijnen van de Heilige Schrift, om u te verrijken in de kennis van Christus. En welke kennis is zo noodzakelijk, heerlijk en voordelig?””