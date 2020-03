Thuis een boek lezen populair door crisis

Boekenbranche-organisatie CPNB lanceert dinsdag de campagne #Ikleesthuis.

Doel is om mensen, die vanwege het coronavirus noodgedwongen thuiszitten, te stimuleren een boek te lezen.

De boekwinkels merkten de afgelopen week al een flinke toename van de interesse in boeken. In de fysieke winkels die nog open zijn, is er meer aanloop. Maar ook online wordt meer literatuur besteld.

#Ikleesthuis werd vorige week al online in het leven werd geroepen door schrijfster Manon Sikkel. Door middel van STER-spotjes en campagneborden van abri-exploitant JCDecaux brengt CPNB het boek verder onder de aandacht.