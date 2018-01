Thomas Goodwins verklaring van Romeinen 8

De Engelse puritein Thomas Goodwin (1600-1680) was een iets oudere tijdgenoot en geestverwant van John Owen (1616-1683). ”Christus voorgesteld als de oorzaak van de rechtvaardiging” (1642) is een van zijn meest geliefde geschriften.

Het gaat over de relatie tussen geloof en rechtvaardiging, gebaseerd op Romeinen 8:34: „Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.” In 2015 verscheen in de serie ”Puritan Paperback” een heruitgave. Uitgeverij Brevier in Kampen brengt die heruitgave nu in het Nederlands uit onder de titel ”Rechtvaardig in Christus”, in een vertaling van W. van Blaricum en met een inleiding van de hersteld hervormde predikant dr. P. de Vries (19,99 euro).