Thema zilveren Christelijke Kinderboekenmaand: Op reis!

De zilveren editie van de Christelijke Kinderboekenmaand heeft als thema ”Op reis!”. Dat heeft de BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak bekendgemaakt.

De Christelijke Kinderboekenmaand wordt in oktober 2019 voor de 25e keer gehouden. Het thema sluit aan bij dat van de algemene Kinderboekenweek, ”Reis mee!”

Drie actieboeken

Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand worden er drie actieboeken uitgegeven die passen bij het thema. Het prentenboek voor de onderbouw wordt gemaakt door Hanneke Mostert en Hester Nijhof (De Banier). Liesbeth van Binsbergen (Columbus) is de auteur van het actieboek voor de middenbouw en Leanne van Spronsen (Den Hertog) schrijft het actieboek voor de bovenbouw. Het prentenboek is tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand voor € 6,95 verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor € 5,95.

CD en werkboek

Ten behoeve van de Christelijke Kinderboekenmaand 2019 wordt er een nieuw themalied gemaakt en verschijnt er een jubileumcd in de serie Oké4kids met de beste liedjes van de afgelopen 25 jaar. De cd’s uit deze serie behoren al jarenlang tot de best verkochte christelijke kindercd’s in Nederland.

Voor leerkrachten van basisscholen wordt een werkboek gemaakt met lessuggesties en verwerkingen van het thema en de actieboeken.

www.bcbplein.nl