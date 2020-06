Thema Boekenweek 2021: Tweestrijd

Het thema van de Boekenweek 2021 is Tweestrijd. Roxane van Iperen schrijft het Boekenweekessay 2021.

Dat heeft de stichting Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) vrijdag bekendgemaakt.

Roxane van Iperen (1976) is auteur en jurist. In 2016 verscheen haar debuutroman ”Schuim der aarde”, waarmee ze de Hebban Debuutprijs won. In 2018 volgde ”’t Hooge Nest”. Daarvan werden tot op heden meer dan 175.000 exemplaren verkocht, en het werd bekroond met de Opzij Literatuurprijs 2019.

Van Iperen zegt het „een geweldige eer” te vinden dat de CPNB haar heeft gevraagd het Boekenweekessay te schrijven. „Uitgerekend in de laatste Boekenweek kwam de wereld zoals we die kenden knarsend tot stilstand, en in de onzekere periode die we nu betreden kunnen goede verhalen en beschouwingen extra houvast bieden. Het thema ”Tweestrijd” geeft daar alle ruimte voor: het gaat wat mij betreft niet alleen over het onderzoeken van (innerlijke) conflicten, maar ook over stellingname in politieke en sociale kwesties, en de keuzes die mensen maken – ten goede en ten kwade.”

Directeur Eveline Aendekerk van CPNB zegt dat ze „ontzettend trots en vereerd” is dat Roxane van Iperen het Boekenweekessay 2021 gaat schrijven. „Met het prachtige en (internationaal) gewaardeerde ”’t Hooge Nest” heeft zij de afgelopen jaren het grote publiek weten te bereiken. Auteur en jurist Roxane van Iperen schrikt er niet voor terug om zich te mengen in het publieke debat en haar sterke mening te delen.”

Eerder is al bekendgemaakt dat Hanna Bervoets het Boekenweekgeschenk schrijft. De 86e Boekenweek heeft plaats van zaterdag 6 maart tot en met zondag 14 maart 2021. Het essay is te koop voor € 3,75 bij de boekhandel.