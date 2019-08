Ted van Lieshout ontvangt zeldzame prijs Boekensleutel

Het boek ”Ze gaan er met je neus vandoor” van Ted van Lieshout wordt bekroond met de Boekensleutel. De Boekensleutel is een prijs voor een vernieuwend kinderboek dat bij hoge uitzondering, op voordracht van de Griffel- en Penseeljury gezamenlijk, wordt toegekend.

Dat is zondag bekendgemaakte op de Uitmarkt in Amsterdam.

De Boekensleutel is een literatuurprijs die sinds 1979 bij hoge uitzondering wordt toegekend aan een bijzonder kinderboek. Voor de Boekensleutel komen boeken in aanmerking die opvallen door het genre, de gebruikte techniek, de vormgeving of een anderszins opmerkelijke kwaliteit.

De Boekensleutel is tot nu toe pas acht keer toegekend, de laatste bekroning had plaats in 2012 voor het boek ”Het Dierelirium” van professor Revillod van de Spaanse makers Javier Sáez Castán en Miguel Murugarren, bewerkt en vertaald door Professor E.I. Kipping (Kees van Kooten). Het is de tweede keer dat een Nederlandstalige auteur de Boekensleutel in ontvangst mag nemen, in 1981 werd het boek ”Ik heb geen naam” van Dagmar Hilarová en Miep Diekmann bekroond.

Jury

Voor de Griffel- en Penseeljury zat er dit jaar één boek tussen alle gegadigden dat zich niet in een genre liet vangen: „Een boek dat qua techniek, vorm, inhoud én de combinatie hiervan een unieke plek in het Nederlandse kinderboekenlandschap opeist. Het verhaal is niet te begrijpen zonder het boek te zien en te lezen. De lezer wordt meegenomen in het conflict tussen de zoekende zwarte letters en de rode letters die hun plaats opeisen in het boek en zich niet weg willen laten jagen. De adembenemend mooie gedichten versterken de zinloosheid van de oorlog en geven het vormexperiment een historische lading. Ze gaan er met je neus vandoor is een kunstwerk van taal”, aldus de Griffel- en Penseeljury in het juryrapport over Van Lieshouts boek.

De Griffel- en Penseeljury reiken op het Kinderboekenbal op 1 oktober de Boekensleutel uit en maken dan ook bekend welke boeken bekroond worden met de Gouden Griffel en het Gouden Penseel.

Ted van Lieshout

Ted van Lieshout is naast kunstenaar en dichter kinderboekenschrijver. In 2009 verzorgde hij, samen met Sieb Posthuma, het Kinderboekenweekprentenboek: ”Koekjes!” Ook schreef hij onder andere ”Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder”, de verzamelbundel ”Hou van mij” en de Boer Boris-serie, een prentenboekenreeks die hij maakt met Philip Hopman. In 2015 was ”Boer Boris gaat naar zee” Prentenboek van het Jaar en stond Boer Boris centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen.

Een week geleden verscheen zijn nieuwe boek ”Kleuren”.

Ted van Lieshout won eerder al diverse prijzen waaronder de Theo Thijssen-prijs, Gouden en Zilveren Griffels, Zilveren Zoenen, de Duitse Jeugdliteratuurprijs, de Nienke van Hichtumprijs en de Woutertje Pieterse Prijs.

Voor het boek ”Ze gaan er met je neus vandoor” won hij al eerder de Grote Poëzieprijs Jongerenjury 2019.

Boekensleutel

De Boekensleutel is onderdeel van de prijzen die toegekend worden in het kader van de Kinderboekenweek en uitgereikt worden op het Kinderboekenbal. Op het Kinderboekenbal op 1 oktober wordt ook bekendgemaakt welk boek bekroond wordt met de Gouden Griffel en het Gouden Penseel.

De Kinderboekenweek bestaat dit jaar 65 jaar en heeft plaats van 2 tot en met 13 oktober. Anna Woltz schreef het Kinderboekenweekgeschenk ”Haaientanden”, dat tijdens de Kinderboekenweek door de boekhandel cadeau wordt gedaan bij tenminste 10 euro aan kinderboeken.

Astronaut André Kuipers maakt samen met illustrator Natascha Stenvert het Kinderboekenweekprentenboek ”André het astronautje op zoek naar Laika!”, dat verkrijgbaar is voor 7,25 euro.