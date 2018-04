Survivalhandboek dat levens kan redden

Geharde commando’s weten als geen ander hoe ze in vijandelijk gebied moeten overleven. De schrijver van ”Het Survival Handboek”, de Britse survivalinstructeur Colin Towell, is zo’n voormalige commando. Hij hoorde bij de SAS, een speciale eenheid in het Britse leger. Als elitemilitair doorstond hij allerlei ontberingen. Ook gaf hij meer dan dertig jaar les aan Britse soldaten over survivallen. Want voor de liefhebber is een beetje survival leuk en spannend, maar voor militairen is overleven in oorlogssituaties regelmatig bittere ernst. De in het boek beschreven principes en tips zijn voor soldaten weetjes en vaardigheden die ze moeten kennen en beheersen. Volgens Towell zijn er vier basisprincipes voor survival: protectie (omgaan met en beschermen tegen verwondingen), locatie (wat kun je doen om (niet) gevonden te worden), water en voedsel. Towell noemt de basisprincipes ook in die volgorde.

Met plaatjes, schema’s en tabellen komen allerlei survivaltechnieken en -tips aan bod. Onder meer over de voorbereiding –die is „alles”–, de uitrusting, het bouwen van schuilplaatsen, talloze manieren voor het maken van vuur, het vinden en zuiveren van water en het zoeken en bereiden van voedsel. „Toch is pas sprake van survival wanneer je gered bent of jezelf in veiligheid hebt gebracht.”

Leuke bijkomstigheid is dat het boek verpakt zit in een ”mess tin”. Dat is een aluminium pannetje waar je in kunt koken, bakken én uit kunt eten. Al met al lijkt de aanbeveling op de cover van het boek juist: „Dit boek kan je leven redden.”

Boekgegevens

Het survival handboek, Colin Towell; uitg. Kosmos, Utrecht, 2017; ISBN 978 90 215 6549 1; 320 blz.; € 20,-.