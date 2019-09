Stefan Hertmans wint Constantijn-Huygensprijs

Schrijver en dichter Stefan Hertmans (68) heeft de Constantijn Huygens-prijs gewonnen. Dat is bekendgemaakt in Kunststof op NPO Radio 1. Hij krijgt de prijs van de Jan Campert-stichting voor zijn volledige oeuvre.

De Belgische Hertmans brak in 2013 door met zijn boek ”Oorlog en Terpentijn”. Zijn eerste boek, ”Ruimte”, kwam uit in 1981. Volgens de jury is Hertmans een veelzijdige schrijver die poëzie, proza en literatuur heeft uitgebracht. Ook maakt hij theaterteksten.

De schrijver krijgt 12.000 euro voor de onderscheiding. Hij krijgt de prijs op 19 januari 2020 uitgereikt bij het Winternachten internationaal literatuur festival.

In 2018 won Nelleke Noordervliet de prijs.