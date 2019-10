Standsverschillen in het Canada van honderd jaar geleden

Onder een valse naam bij iemand in dienst komen kan grote gevolgen hebben. Dat is precies wat de jonge Grace overkomt, wanneer ze als kinderverzorgster begint bij een rijke familie in Canada. Het is net na de Eerste Wereldoorlog. Haar zus en zwager zijn overleden en laten een zoontje na. Om voor hem te kunnen zorgen, biedt ze onder een andere naam haar diensten aan. Er groeit een voorzichtige relatie tussen Grace en haar werkgever, totdat hij achter haar ware naam komt. Dan is de vraag of er voldoende moed is om kwetsbaar te zijn en eerlijk, en om te vergeven zoals God in Zijn Woord gebiedt.

”Met de beste bedoelingen” is het eerste deel in de nieuwe serie ”De oversteek”. Het geeft informatie over de toenmalige standsverschillen tussen de verschillende lagen van de bevolking. Een bepaalde stand geeft ook verplichtingen naar de ouders. Zij bepalen met wie je trouwt. Dat dit voor hevige conflicten kan zorgen, komt goed naar voren. Kinderen worden onterfd en verbannen wanneer ze voor de keus van hun hart kiezen. Ook Grace krijgt hiermee te maken. De schrijfster tekent de omstandigheden na een verwoestende oorlog, de worstelingen van het hart en de afhankelijkheid van God als het gaat om leiding in het leven. Het is een toegankelijke roman, makkelijk geschreven met weinig opzienbarende gebeurtenissen maar wel veel emoties en tegenstrijdige gevoelens. De goede afloop met een afgelast huwelijk en een nieuwe kans vormen het voorspelbare einde van dit romantische verhaal.

Boekgegevens

Met de beste bedoelingen, Susan Anne Mason; uitg. KokBoekencentrum; 366 blz.; € 22,99