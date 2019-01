„Als ik een verlangen heb dat niets in deze wereld kan bevredigen, dan is de enige logische verklaring dat ik gemaakt ben voor een andere wereld.” Met deze uitspraak van C. S. Lewis eindigt de nieuwe roman van Joanna Davidson Politano, ”De verdwijning van Lady Jayne”, en het schetst gelijk de toon van het boek.

Hoofdpersoon Aurelie voelt zich op geen enkele manier thuis in haar nieuwe, adellijke wereld. Ze is opgegroeid in de schuldenaarsgevangenis en wordt na het overlijden van haar vader bij haar rijke familie ondergebracht. Daar moet zij onderzoeken waar Lady Jayne gebleven is, en zij doet dat door de feuilleton van haar vader af te schrijven. Daardoor komen oude familiegeheimen aan het licht. Aurelie heeft een warm karakter. Ze heeft haar medegevangenen lief en verzorgt en dient hen. Ze leeft met God en wil Zijn wil volgen. Daarin lijkt ze op de auteur, die haar website begint met de woorden: „I am Joanna and I love Jesus.”

Davidson schrijft verhalen die niet bedoeld zijn om even aan de wereld te ontsnappen maar om hem beter te kunnen begrijpen. Haar nieuwe roman staat bol van de intriges, romantiek en misleidingen en laat iets zien van de enorme standsverschillen die er waren rond 1861. Er zijn gevangenissen vol misstanden, ziekten en armoede, en tegelijkertijd grote landhuizen vol feesten en een overvloed aan kleding en voedsel. In Aurelie komen deze twee werelden samen, wat voor de nodige innerlijke conflicten zorgt.

Boekgegevens

De verdwijning van Lady Jayne, Joanna Davidson Politano; uitg. Kok; 413 blz.; € 19,99.