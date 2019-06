Spanning en romantiek

De Amerikaanse schrijfster Elizabeth Camden geniet van geschiedenis, van gebeurtenissen uit een ver verleden die mensen veranderen en doen opbloeien. Met haar romans heeft ze verschillende prijzen gewonnen en ze is geliefd vanwege haar stijl en de uitwerking van haar ideeën tot een boeiend en origineel geheel. Haar roman ”Naar de verste kusten” voert de lezer mee naar de beginjaren van 1900, waar verpleegster Jenny in San Francisco voor gewonde soldaten zorgt. Ooit is ze in de steek gelaten door een knappe luitenant en sindsdien zit haar hart op slot. Totdat de luitenant na zes jaar weer opduikt, zonder vrouw maar met een dochtertje. Welke geheimen verbergt hij? En wat is eigenlijk zijn rol in het leger? Wanneer iemand hem wil vermoorden, moet de waarheid verteld worden.

Een historische roman over de Amerikaanse oorlogsgeschiedenis in 1898, wanneer Amerika de oorlog aan Spanje heeft verklaard en Spaanse kolonies veroverde, zoals de Filipijnen. In de nasleep van deze oorlog speelt het verhaal van Jenny. Is haar luitenant nu een spion of een leugenaar? Is hij uitgezonden geweest of is hij een deserteur? En van wie is het kleine meisje? Dwars door deze levensvragen heen ontwikkelt zich de oude romance weer en beide hoofdpersonen worstelen met schijnbaar een onmogelijke toekomst. Spanning en een behoorlijke portie romantiek maken het tot een boek dat lekker wegleest en je meevoert naar de wereld van meer dan een eeuw geleden, waarin nog steentjes tegen slaapkamerramen werden gegooid, heuse liefdesbrieven werden geschreven en onbaatzuchtige verpleegsters het leven van gewonde soldaten draaglijk maakten.

Boekgegevens

Naar de verste kusten, Elizabeth Camden; uitg. Het Zoeklicht; 319 blz.; € 21,95