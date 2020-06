Spannende roman: Seriemoordenaar in Chicago

Een roman gebaseerd op het leven van de beroemde Amerikaanse seriemoordenaar H. H. Holmes kan niet anders dan vol spanning zitten, een dramatische wending vertonen en een verlossend einde hebben. Tenminste, dat verwacht je als lezer. Maar niets is minder waar.

De historische setting wordt uitgebreid beschreven. Plaats delict is de Wereldtentoonstelling in Chicago in 1893. Hier ontvoert Holmes jonge vrouwen die hij meeneemt naar zijn schimmige hotel, waar hij hen vermoordt en hun levensverzekering opeist. De naïeve Winnifred Wylde ziet op de Wereldtentoonstelling een vrouw meegevoerd worden en gaat op onderzoek uit. Ze wordt secretaresse van meneer Holmes en krijgt een heuse bewaker, namelijk de detective Jude. Er is ook nog de schrijver Percy, die naar haar hand dingt. Het verhaal bevat genoeg elementen voor een spannende historische roman, maar de hoofdpersonen blijven vlak en onrealistisch. De ontknoping is behoorlijk dramatisch: Winnifred wordt ontmaskerd en in het brandende hotel achtergelaten. Gelukkig is er de ridder op het witte paard, de detective, die haar net op tijd redt en haar uiteindelijk het hof mag maken. Het is een nette historische roman waarin geen onvertogen woord staat. Je krijgt een goede indruk van de sfeer van die tijd, de etiquette, kledij en de Wereldtentoonstelling. Maar wat mij betreft had er meer diepgang in mogen zitten, zowel in de verhaallijn en de karakters van de hoofdpersonen als in het christelijke aspect.

Boekgegevens

Waar rook is, Grace Hitchcock; uitg. KokBoekencentrum; 303 blz.; € 19,99