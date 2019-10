Spannend avonturenboek voor kinderen

Rob is een dierenvriend en heeft een grote wens: hij wil een baardagame. Maar het lukt niet om zijn ouders te overtuigen. Er zit niets anders op dan regelmatig bij deze bijzondere hagedissensoort in dierenwinkel Zwenkie te gaan kijken.

Midden in de nacht wordt Rob wakker en ziet hij een vrachtauto voor de dierenwinkel staan. Waarom worden er om twee uur ’s nachts kooien de winkel binnengebracht? Alles wordt nog vreemder als Rob in het terrarium van de baardagamen vier eieren ziet liggen, waarvan er eentje duidelijk afwijkend is.

Tegen zijn vriend Henri zegt hij: „Dit soort zaken zijn serieuze koek. Illegale dierenhandel moet worden opgelost. Het is een zaak voor echte detectives.”

Het is duidelijk dat Rob daarmee zijn vriend Henri en zichzelf bedoelt. Het is maar gelukkig dat ze hulp krijgen van Eline, het leuke nichtje van de eigenaar van Zwenkie, want regelmatig zijn ze in groot gevaar. Zelfs de politie moet eraan te pas komen.

”De zaak van het verdachte ei” is geschreven door Ludwina van Kuijk, die eerder onder meer schreef over de tweeling Loes en Lies. Het is een gezellig avonturenboek (AVI-niveau M5), met de nodige toevalligheden. Maar dat is ook het kenmerk van dit type boeken en staat het leesplezier niet in de weg.

Tot het eind blijft het de vraag welk dier er toch in dat ene, afwijkende ei zit. Wanneer dit duidelijk is, kan Rob het verslag van deze zaak afsluiten met de woorden ”Case Closed”. Want: „Een echte zaak sluit je af in het Engels.”

Boekgegevens

De zaak van het verdachte ei, Ludwina van Kuijk; uitg. De Banier; 106 blz.; € 9,95