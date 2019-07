Serie van Judith van Helden à la Mees Kees

Hij is misschien geen doorsneemeester, wel een leuke.

Meester Daan uit het eerste deel in een nieuwe kinderboekenserie van Judith van Helden heeft oog voor alle leerlingen en weet hun aandacht op een vindingrijke manier vast te houden. Hij haalt gerust 25 zakjes friet als dat handig is bij de rekenles („de patatmethode”) of speelt een potje bananenslagbal. Daarvoor zijn alleen de schillen nodig en de bananen moeten natuurlijk eerlijk worden verdeeld, dus zo oefenen de kinderen meteen deelsommen.

Daan lijkt wel een beetje op Mees Kees, het personage in de boeken van Mirjam Oldenhave. Ook jong, een kei in het vinden van creatieve oplossingen, en heel vaardig in het leggen van contact met leerlingen die in de knel zitten.

Maar anders dan Oldenhave doet, vertelt Van Helden het verhaal vanuit de meester, als ik-verhaal. Op de een of andere manier komt het verhaal, hoe grappig het ook is, niet overal zo dichtbij als je zou willen. Sommige passages gaan net over de hoofden van de kinderen heen en hier en daar gaat de vaart er een beetje uit.

Los daarvan is het een heerlijk origineel verhaal voor kinderen uit groep 4 en hoger (AVI M5) over een schoolleven dat net wat avontuurlijker is dan het hunne. Op een luchtige manier komen veel kwesties voorbij (de gevluchte Abdul, Jet van wie de moeder niet meer thuis woont). Achter in het boek staan vragen per hoofdstuk, om door te praten. Leuk en leerzaam, zeker voor in de klas.

Maffe meester Daan speelt bananenslagbal, Judith van Helden; uitg. Columbus; 135 blz.; € 12,99