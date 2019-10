Serie Keessie Kippenkop (Jozua Douglas): hilarisch, niet hoogdravend

Jozua Douglas is een populaire schrijver – en zeker sinds hij vorig jaar het Kinderboekenweekgeschenk ”De eilandenruzie” (serie ”Costa Banana”) leverde, is hij bij veel kinderen bekend. Met ”De rioolridder” startte hij dit jaar een nieuwe serie, waarin Keessie Kippenkop centraal staat. Hij is het buitenbeentje van de klas en beste maatjes met zijn rat Wimpie.

Als pestkop Limbo en zijn rijke, machtige (en uiteraard gemene) vader het op de rat hebben gemunt, ontstaat er een dwaas avontuur. Het riool speelt een belangrijke rol, net als de mysterieuze Ben, die in een duikpak in het riool rondloopt. Hij blijkt te zijn gepest door de vader van Limbo en besluit Keessie te helpen. Zijn slang en alligator –gevonden in het riool, net als tientallen goudvissen– doen mee.

Het is best begrijpelijk dat kinderen graag naar een boek als dit grijpen. Je belandt er moeiteloos mee in een malle wereld en je leeft en strijdt mee met de gepeste hoofdpersoon. Zelfs als je niet dol bent op lezen, is er een kans dat je in een boek als dit toch verder wilt. Al was het maar omdat je regelmatig wordt getrakteerd op grapjes, hilarische weetjes (Keessie mag in zijn neus peuteren en van de snotjes balletjes maken en die mag hij achter zijn nachtkastje gooien) en –bij dit boek– rioolhumor met veel stank en scheten. En het verhaal is simpelweg ook goed opgebouwd. Hoogdravend is het allemaal niet, en nee, ook niet verheffend, maar als het voor kinderen als een opstapje tot verder lezen kan dienen, kun je zo’n boek het voordeel van de twijfel geven.

De rioolridder (serie Keessie Kippenkop), Jozua Douglas; uitg. De Fontein, 151 blz.; € 13,99