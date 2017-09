Schrijvers vertellen in verhalenbundel over hun dieren

Twintig schrijvers vertellen in een verhalenbundel die op Dierendag verschijnt over hun band met dieren. Onder anderen Arnon Grunberg, Georgina Verbaan, Nina Polak, Elfie Tromp en Martijn den Ouden hebben een persoonlijke essay gemaakt over bijvoorbeeld hun konijn, kat of hagedis voor het boek ”Onze dieren”.

De bijdrage variëren volgens uitgeverij De Geus van luchtig tot diepgaand en zijn vertederend, grappig en inzichtgevend. Zo schrijft Henk van Straten over zijn hagedis: „Oscar lijkt eigenhandig de aard van de tijd te veranderen. Als ik zit te werken en hij zit zo op die rots dan zijn de uren zowel langer als korter. Een uur betekent niks voor Oscar.”

Het boek is samengesteld door Rutger Lemm.