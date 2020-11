Rutger Bregman wint NS Publieksprijs 2020

”De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman (de Correspondent) heeft de NS Publieksprijs 2020 gewonnen en is daarmee het Boek van het Jaar 2020.

De winnaar werd woensdagavond bekendgemaakt in talkshow M op NPO 1.

In ”De meeste mensen deugen” neemt Bregman de lezer mee op een reis door de geschiedenis en geeft hij nieuwe antwoorden op oude vragen. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken.

Er is dit jaar een recordaantal stemmen uitgebracht op de NS Publieksprijs. In een jaar waarin iedereen meer thuis is en meer boeken leest, wordt er ook vaker gestemd. De meeste mensen deugen kreeg 26 procent van de in totaal 159.905 stemmen die werden uitgebracht. Afgelopen jaar waren er 111.000 stemmen, het vorige record stamt uit 2016 met 118.312 stemmen.

De andere genomineerden waren ”BASTA” van Edwin Schoon, ”De cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door” van Herman Finkers, ”Familiegeheimen” van Astrid Holleeder, ”Grote verwachtingen” van Geert Mak en ”’t Hooge Nest” van Roxane van Iperen. De zes genomineerde oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren tot de bestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 2019 tot 1 juli 2020).

NS Publieksprijs

De NS Publieksprijs bestaat, naast de eretitel Boek van het Jaar 2020, uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis reizen met de NS Business-Card 1e Klas (startdatum naar wens).

De Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wordt uitgereikt sinds 1987.