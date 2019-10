Ruimtehond Laika centraal in prentenboek van de Kinderboekenweek

Een hond in een boek over ruimtevaart moet natuurlijk wel Laika heten. Dit Russische hondje was het eerste levende wezen dat de ruimte in ging. Het dier speelt de hoofdrol in het voordelig te kopen prentenboek dat astronaut André Kuipers maakte ter ere van de Kinderboekenweek. Het hondje schitterde ook al tijdens deze jaarlijkse feestweek in 2006, toen Bibi Dumon Tak het non-fictie Kinderboekenweekgeschenk ”Laika tussen de sterren” schreef.

In ”Op zoek naar Laika” gaat astronautje André –bekend uit eerdere boeken van Kuipers– samen met zijn vriendinnetje Valentina en Astromuis op zoek naar hun ontsnapte hond. Ze moeten eerst een raket bouwen. Gelukkig bewaart de buurman altijd alles, en hebben ze in no time een functionerend voertuig. Als ze op de maan zijn, blijkt dat hun vriendjes van Mars andere plannen hebben met hun ruimteschip. Hoe moeten ze nu weer terugkomen?

Het verhaal gaat vrij snel, maar de gedetailleerde illustraties van Natascha Stenvert houden je wel even bezig. Op een speelse manier laat ze zien wat de kinderen meemaken en hoe ingenieus hun zelfgebouwde ruimteschip in elkaar zit.

De serie over André het astronautje ontstond tijdens de tweede ruimtereis van Kuipers, toen zijn kinderen Sterre en Stijn nog heel jong waren. Elke zondag kon hij naar huis bellen, en tijdens een van die gesprekken vertelde hij voor het eerst een verhaal over André het astronautje. Een nieuw personage was geboren.

Boekgegevens

Op zoek naar Laika, André Kuipers en Natascha Stenvert (ill.); uitg. CPNB, 32 blz.; € 7,25 tijdens de Kinderboekenweek van 2 tot en met 13 oktober