Ruim 80 gedichten over ”Lente in coronatijd” ingestuurd

De oproep om gedichten in te sturen over het thema ”Lente in coronatijd” heeft ruim tachtig inzendingen opgeleverd. Een prachtig aantal voor nog geen week.

Als boekenredactie hebben we de tien mooiste geselecteerd, met als extra een gedicht van een 12-jarige.

Omdat er zo veel gedichten zijn ingestuurd is besloten om een top drie te kiezen die op vrijdag 3 april in de cultuurbijlage van het Reformatorisch Dagblad op papier worden afgedrukt. Het gaat om ”Kerkhof” van Jeannet de Jong uit Soest, ”Lentekriebels” van Lianne Verhelst uit Gouda en ”Vogeltjes” van Jacolien Buitendijk uit De Klomp.

De elf gedichten zijn hier te lezen.

Lente in coronatijd by RD on Scribd