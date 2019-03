Romantiek in de oorlog

Julia koopt in een kringloopwinkel een secretaire. Daarin vindt ze een medaillon met een foto van een jongeman, brieven en een schrift dat als dagboek is gebruikt. Al snel wordt duidelijk dat Daniël Cohen deze brieven vanuit een concentratiekamp heeft geschreven. Het dagboek is van Joke, zijn vriendin.

Tussen alledaagse meidendingen door (problemen met haar zus, een jongen die verliefd op haar is) leest Julia in het dagboek. Zo leert ze het verhaal van Joke kennen, die de Joodse Daniël tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet als hij met zijn zus is ondergedoken. Al snel zijn Daniël en Joke verliefd op elkaar, maar dan wordt Daniël naar een concentratiekamp gebracht. Het verhaal raakt Julia zo, dat ze besluit op zoek te gaan naar Joke, die als ze nog leeft minstens 90 jaar moet zijn.

”Julia’s zoektocht” is geen echt oorlogsboek, maar vooral een feelgood meidenboek (11+) vol romantiek en verliefdheid. De gebeurtenissen worden met veel woorden en soms de nodige dramatiek verteld: „Het erf was weer leeg. De schuur was leeg. De hooiberg was leeg. En... mijn hart was leeg.” Maar meiden die van romantiek houden zullen heerlijk wegdromen tijdens het lezen van dit boek.

Uiteindelijk ontmoet Julia de intussen 91-jarige Joke. Verdriet heeft haar leven getekend. „God bestond voor mij niet meer. Ik liet Hem wel los, maar Hij mij niet.” Het boek eindigt, hoe kan het ook anders, met een nieuwe verliefdheid, als Julia de achterkleinzoon van Joke ontmoet.

Boekgegevens

Julia’s zoektocht, Thea Zoeteman-Meulstee; uitg Den Hertog; 250 blz.; € 14,90.