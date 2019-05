Roman van Lynn Austin over immigrantenfamilie

De meeste romans van Lynn Austin kenmerken zich door haar karakteristieke schrijfvorm. Zij vertelt graag verhalen binnen verhalen en laat zo verschillende generaties aan het woord. Zo ook in haar roman ”Anker in de storm”, het zelfstandig te lezen vervolg op ”Dochters van de kust”. Hoofdpersoon is Anna, geadopteerd door een vooraanstaand echtpaar en voorbestemd voor een goed huwelijk in Chicago rond 1897. Maar haar echte familie was een immigrantenfamilie, waarvan oma Geesje in Michigan getuige is. Anna en oma wisselen elkaar af en vullen elkaars verhaal aan. Was Anna’s echte moeder een prostituee? Wie was dan haar vader? Deze zoektocht loopt uit op een onthutsende waarheid.

Austin beschrijft op een realistische manier de enorme standsverschillen, de stilzwijgende etiquette en de fatsoensregels van die tijd. Ook brengt ze de worsteling van Anna onder woorden, om zich te bevrijden van alle kleinzielige schijn van pracht en praal en zich in te zetten voor de armen en minderbedeelden. Durft Anna haar hart te volgen en te kiezen voor een leven zoals Jezus dat van haar vraagt? ”Anker in de storm” is weer een echte Lynn Austin en liefhebbers van haar lange rij vertaalde romans krijgen opnieuw waar voor hun geld. Het is een dikke pil vol familiedrama’s, met een boeiende beschrijving van een stukje wereld van eertijds. Ondanks de vele tragedies die Anna meegemaakt heeft, is er ook volop ruimte voor romantiek en voorspoed, waarin de relatie met God een grote plek inneemt.

Boekgegevens

Anker in de storm, Lynn Austin; uitg. KokBoekencentrum; 447 blz.; € 24,99.