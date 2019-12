Roman uit Australië: bagage of ballast

Wanneer je hoort dat een debuutroman van iemand onderscheiden is met een award, schept dat een bepaalde verwachting. ”De bagageman” is zo’n roman, geschreven door de Australische auteur David Rawlings, en hij stelt niet teleur.

Een echte roman zou ik het niet willen noemen, meer een novelle vol fictie, met een psychologische insteek. Neem het voorblad: „Wat ons afremt is niet onze bagage zelf, maar de beslissing om haar te blijven dragen.” Dit motto wordt uitgewerkt in drie personages, die per ongeluk elkaars koffer meenemen van de bagageband van een vliegveld en deze weer terugbrengen naar een bagagedepot, in de hoop hun eigen bagage weer terug te krijgen. In dat depot loopt de bagageman, die hun vraagt om hun bagage af te handelen. Stuk voor stuk krijgen ze de gelegenheid om in hun levenskoffer te kijken welke bagage erin zit. Hebben ze die bagage zelf ingepakt, of hebben andere mensen die bagage erin gestopt? En willen ze alle ballast mee blijven zeulen, of durven ze de bagage van trots, verkeerde dromen en zelfbeelden bij de bagageman achter te laten?

Het is een klein verhaal vol denkbeeldige dingen die in de echte wereld niet altijd kunnen, maar toch fascineren. De lezer kijkt met de hoofdpersonen ook in zijn eigen hart. Door welke spiegel kijk ik eigenlijk naar mezelf? Welke spullen sjouw ik met me mee? De bagageman in het verhaal is confronterend maar liefdevol en laat zien dat er altijd een nieuwe start mogelijk is, als we eerlijk en oprecht zijn.

Boekgegevens

De bagageman, David Rawlings; uitg. Ark Media; 221 blz.; € 20,-