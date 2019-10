Roman over vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog

De ”Madonna’s van Pervijze” worden ze genoemd, Elsie Knocker en Mairi Chisholm. Twee jonge vrouwen die zich op onvermoeibare wijze ingezet hebben voor de gewonde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, met gevaar van eigen leven. Ze hielden van techniek en motorrijden en bemanden de mobiele ambulance in het oorlogsgebied in België.

Rond deze vrouwen is de roman van Lizzie Page opgebouwd en zij kleurt de historische gebeurtenissen in met drama en fantasie. Er ontstond een vreemde, hechte vriendschap tussen de beide vrouwen: Elsie, de wereldwijze, flirtende weduwe, en Mairi, het naïeve, argeloze meisje uit Schotland. Honderden levens hebben ze gered en op talloze manieren zijn ze in en na de oorlog onderscheiden. Maar er hangt een zware wolk boven het hele verhaal: wat verbergt Elsie zo krampachtig? Wanneer de leugen openbaar wordt, is de vriendschap meteen voorbij. Ook in de historische bronnen is deze ontknoping te vinden. De schrijfster weet de wapenfeiten van Elsie en Mairi op een boeiende manier te verwoorden. Je proeft de wanhoop tijdens de rampzalige veldslagen aan het front, het lij- den van de jonge mannen en het zinloze van oorlogvoering. Wanneer er dan ook nog zenuwgas wordt ingezet, wordt Mairi ook zelf slachtoffer. De ”Madonna’s van Pervijze” zijn vrouwen van vlees en bloed met heldenmoed en menselijke tekortkomingen, stoer en sterk, maar ook klein en bang vanbinnen. In ”Wapenzusjes” komen sfeer en geschiedenis van de vorige eeuw op een realistische manier tot leven. Een klein monument voor twee vergeten vrouwen.

Boekgegevens

Wapenzusjes, Lizzie Page; uitg. KokBoekencentrum; 397 blz.; € 21,99