Roman over langbewaarde familiegeheimen

Lara Steege weet helemaal niets over haar vader, alleen zijn naam. En dat frustreert haar enorm. Ze ontmoet een oude vriend van haar vader, en besluit dezelfde reis naar Noorwegen te maken die haar vader ook ooit gemaakt heeft toen hij zijn gezin in de steek liet. Daar ontdekt ze telkens een klein beetje informatie, maar niemand weet of hij nog leeft. Totdat haar opa langbewaarde geheimen onthult.

Opnieuw vertrekt Lara, nu naar Engeland. En daar ontdekt ze een onthutsende waarheid, nog voordat ze haar vader vindt. Wanneer ze eindelijk haar vader in levenden lijve ontmoet, hoort ze zijn kant van het verhaal.

Met ”Ongekend” heeft José Runhaar een roman geschreven over een jonge vrouw die op zoek is naar haar identiteit. Haar woede over de zwijgzaamheid van haar moeder en zus verstikt haar bijna. Ze wil feiten over haar afkomst weten. Het verhaal is in de ik-vorm geschreven, in levendig taalgebruik en met een lange spanningsboog.

Er staan wel wat toevallige ontmoetingen in, en het vinden van de liefde van je leven na een heel korte kennismaking is ook niet zo geloofwaardig, maar de diepere laag van de roman laat zien dat je ouders een belangrijke rol vervullen als het gaat over geliefd en gekend zijn, je aanvaard weten als persoon, zodat je zelf ook in staat bent om standvastige relaties aan te gaan. Hoe dit proces bij Lara verloopt, weet de schrijfster realistisch neer te zetten.

Boekgegevens

Ongekend, José Runhaar; uitg. Plateau; 293 blz.; € 19,99