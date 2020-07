Roman over geweld in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is het aan de orde van de dag: zwarte mannen die een boerderij van blanke Afrikanen overvallen en met gebruik van geweld en marteling zich andermans spullen toe-eigenen. Auteur Hester Kruger onderging zelf zo’n ”plaasaanval”. ”Een nacht en daarna” is de weergave van deze ene nacht, die haar hele bestaan ontwricht.

Door middel van hoofdpersonage Margaretha laat ze zien hoe afschuwelijk het is om midden in de nacht neergeveld te worden door drie zwarte mannen met geweren en niet te weten wanneer je verkracht of vermoord wordt. Margaretha en haar man worden van elkaar gescheiden, maar ze weet op een wonderlijke manier aan haar overvaller te ontsnappen. Ook haar man wordt na een paar uur vrijgelaten. Maar het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Wanneer Margaretha voor de rechtbank moet verschijnen om te getuigen tegen haar overvallers, wordt haar verhaal stukje bij beetje aan het licht gebracht. Op de een of andere manier weet ze haar boosheid om te zetten in de vraag hoe het komt dat de zwarte mannen zover gekomen zijn. Wat drijft hen en waarom verlagen zij zich tot zo veel geweld?

Kruger laat met deze krachtige vrouw zien dat er niet alleen één blanke waarheid is, namelijk dat er een genocide plaatsvindt van de blanke boeren. Maar er is ook een zwarte waarheid. De zwarte bevolking is jarenlang systematisch onderdrukt en komt nu in opstand. ”Een nacht en daarna” is een indrukwekkende debuutroman vol persoonlijke gedachten, emoties en dilemma’s en is onverminderd actueel.

Boekgegevens

Een nacht en daarna, Hester Kruger; uitg. Mozaïek; 222 blz.; € 19,99