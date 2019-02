Roman over gemeente van Korinthe nodigt uit tot Bijbellezen

De schrijfster Tessa Afshar is afkomstig uit Iran en als moslima opgegroeid. Eenmaal in Amerika leerde ze de God van de Bijbel kennen en sindsdien is het haar verlangen om de Bijbelse waarheden door middel van haar romans te verspreiden, zodat anderen deze God ook leren kennen en tot geloof mogen komen. Gods liefde hoef je niet te verdienen. Bij God ben je geliefd en kostbaar, is haar overtuiging.

Deze twee pijlers vind je ook terug in Tessa Afshars nieuwe roman ”De dief van Korinthe”. Het verhaal speelt zich af in de eerste eeuw na Christus, in de tijd dat de gemeente van Korinthe opbloeit en de apostel Paulus de gemeente bezoekt. De jonge Ariadne groeit op in deze stad en verzet zich tegen alle regels die er gelden. Als eerste vrouw doet ze bijvoobeeld mee aan een belangrijke atletiekwedstrijd. Het hardlopen maakt het voor haar ook mogelijk om haar vader te helpen die steelt van rijke, corrupte inwoners. Totdat haar vader tot geloof komt en zijn leven omgooit. Kan Ariadne zichzelf vergeven en haar hart openstellen voor Gods vergevende liefde?

”De dief van Korinthe” is fantasie, maar er komen wel Bijbelse personen in voor, zoals Lydia de purperverkoopster, Paulus en Dionysius. Het boek laat de tijd van de Bijbel tot leven komen en wil de lezer uitnodigen om de Bijbel te gaan lezen en onderzoeken. „Dit verhaal kan op geen enkele manier een vervanging zijn van de transformerende kracht die de lezer in de Schrift zal tegenkomen”, zo eindigt de schrijfster in haar nawoord.

De dief van Korinthe, Tessa Afshar; uitg. KokBoekencentrum; 399 blz.; € 22,99.