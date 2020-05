Roman over Dietrich Bonhoeffer

”Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945”, door Dietrich Bonhoeffer en Maria von Wedemeyer, is verschenen in 2004 en vormt een belangrijke bron voor de nieuwe roman van Amanda Barratt. Deze correspondentie tussen Dietrich en Maria vormt het uitgangspunt voor ”Dietrich, mijn liefste”.

Er is al heel veel gepubliceerd over de theoloog Bonhoeffer. Toch laat deze historische roman nieuwe facetten oplichten uit zijn leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De jonge Maria ontmoet Dietrich bij haar oma en is onder de indruk van zijn wijsheid en kennis. Ondanks het grote leeftijdsverschil en de felle tegenwerking van haar moeder groeit er een diepe liefde tussen hen. Wanneer Dietrich gevangengenomen wordt, beschrijft hij zijn gevoelens in lange brieven, die Maria tot aan haar dood bewaard heeft. Haar zus heeft de brieven uitgegeven. ”Dietrich, mijn liefste” is de eerste roman van Amanda Barratt die in het Nederlands vertaald is. Op een fijngevoelige manier beschrijft ze de tere gevoelens in moeilijke omstandigheden, en de wrede nazipraktijken waardoor Dietrich uiteindelijk de dood vindt. Ze citeert stukjes uit zijn brieven en gedichten om zo dicht mogelijk bij de feiten te blijven. Ze tekent Dietrich als een meelevende man, vol ontferming voor degenen die leden. Maar bovenal als iemand die te allen tijde het Woord van God uitdroeg, zelfs in de gevangenis met de dood voor ogen. Deze roman is een mooie aanvulling op de bestaande boeken over Bonhoeffer.

Boekgegevens

Dietrich, mijn liefste, Amanda Barratt; uitg. KokBoekencentrum; 448 blz.; € 22,99