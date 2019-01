Roman over de plek en de taak van de vrouw

„Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.” Deze tekst uit Spreuken 31 wordt in ”Dochters van Eva” vanuit allerlei invalshoeken bekeken. Want wat is eigenlijk de positie van een huisvrouw in de huidige maatschappij? En wanneer is een vrouw deugdelijk of degelijk? Maatstaf is de Bijbel, en dan vooral de Hebreeuwse grondtaal. Telkens weer legt de Joodse auteur Gertruud Bakker verbanden tussen grondwoorden en de betekenissen van een woord en laat zien waar ze nog meer in de Bijbel voorkomen en in welke context. Behalve op de Bijbel grijpt ze ook regelmatig terug op Joodse wijsgeren als Maimonides, op de Talmoed en op bekende Joodse rabbijnen.

”Dochters van Eva” wil helderheid geven over de plek en de taak van de vrouw zoals God die bedoeld heeft. Niet alleen als echtgenote en moeder, maar ook als ongetrouwde vrouw. Hoe kom je als vrouw het beste tot je recht en laat je de mensen om je heen tot bloei komen? Hoe wandel je als moeder met God en kun je een voorbeeld zijn voor de kinderen? De tekst wordt afgewisseld met smeuïge verhaaltjes en grappige anekdotes die in gele kaders afgedrukt zijn. Achter in het boek staat een bijlage met tal van tips en adviezen om de geloofsopvoeding handen en voeten te geven. Daarnaast is er een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Voor zowel vaders als moeders bevat het boek veel wijze informatie en nodigt het uit tot onderzoek en persoonlijke verdieping.

Boekgegevens

Dochters van Eva, Gertruud Bakker; uitg. Scholten; 246 blz.; € 16,50.