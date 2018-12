Roman met boodschap van herstel en verzoening

Vaderliefde is onmisbaar in het leven van een kind. De wetenschap geliefd te zijn vormt een stevige basis voor een eigen identiteit. Maar wat als die vaderliefde ten enenmale ontbreekt? Wat als je genegeerd en gekleineerd wordt door je vader? Dit overkomt Herman, hoofdpersoon in de roman ”De liefde van mijn vader” van Barbera Nooitgedagt.

Herman is geboren in de Tweede Wereldoorlog en groeit op in een ‘fout’ gezin. Zijn ouders zijn bij de NSB geweest, waardoor Herman altijd door zijn omgeving als ‘fout’ wordt bestempeld. Wanneer zijn zus verongelukt, blijkt dat Hermans vader zijn vader helemaal niet is. Maar wie is het dan wel?

De zoektocht naar zijn ouders voert Herman naar Israël. Daar ontmoet hij niet alleen zijn vader, maar vindt hij ook zijn hemelse Vader. Deze roman laat zien dat het nooit te laat is om fouten te erkennen en om vergeving te vragen. Ook wanneer familierelaties onherstelbaar beschadigd lijken te zijn, is er door genade een nieuw begin mogelijk. Dit thema is op een uitvoerige wijze uitgewerkt.

De roman is in de ik-vorm geschreven in een breedsprakige stijl met veel details. Daardoor leest het boek wat traag; niet alles behoeft uitleg. Hierdoor mist de lezer ook de uitdaging om de eigen verbeelding te gebruiken en actief mee te denken.

De Bijbelse boodschap van herstel en verzoening is op een mooie manier in het verhaal verwerkt. Wat telt en blijft, is de onvoorwaardelijke liefde van dé Vader.

De liefde van mijn vader, Barbera Nooitgedagt; uitg. Het Zoeklicht; 331 blz.; € 19,95.