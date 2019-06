Roman Kirsten Heizmann: Romantiek in de bergen

Hebben indianenstammen recht op hun eigen gebied of moeten ze verhuizen naar reservaten? En hoe zit dat dan met slaven? Hebben zij gelijke rechten als hun voormalige meesters of blijven ze ondergeschikt? Over deze vragen is veel verdeeldheid tussen de hoofdpersonen in een nieuw boek van Kristen Heizmann, ”Bruid van de bergen”.

De mooie Desiree wordt begeerd door de ruwe Luke, maar voelt zich aangetrokken tot de rijke Remy. Wanneer Luke vermoord wordt, worstelt Desi met schuldgevoelens. Ze wordt zelf gevangengenomen en leert tijdens haar ontsnapping twee kanten van de indianen kennen die haaks op elkaar lijken te staan. Ze doden en ze redden levens.

Heizmann heeft al verschillende boeken op haar naam staan, in uiteenlopende genres. Ze schrijft thrillers, maar ook liefdesverhalen met een happy end. ”Bruid van de bergen” valt in de laatste categorie en is het eerste deel in de serie ”Het land van de gouden rivieren”. Het speelt zich af in Colorado, waar de auteur zelf ook woont. In alles is haar liefde voor de bergen en de natuur merkbaar. Het verhaal is gesitueerd rond 1870; op een kleurrijke manier tekent Heizmann de manier van leven, kleden en wonen, hoe kranten worden gedrukt en letters gezet. Toch komt de roman traag op gang en blijven de karakters lang op afstand, zeker in vergelijking tot haar andere romans, zoals ”Geheimtaal”, of ”Labyrint”. Misschien dat het volgende deel aan diepgang wint en recht doet aan alle lof op haar boeken.

Boekgegevens

Bruid van de bergen, Kristen Heizmann; uitg. Kok Boekencentrum; 432 blz.; € 23,99