Roman: familiedrama op een onbewoond eiland

Anne-Minke Hakvoort

Een idyllisch eiland midden in de oceaan, helemaal voor jezelf, zonder andere mensen, wie droomt daar nou niet van? Voor meneer Peacock was het in elk geval een langgekoesterde wens en hij sleept zijn hele gezin hierin mee. Midden in de oceaan tussen Australië en Nieuw-Zeeland koopt hij een eiland. Zijn kinderen moeten helpen met het ontginnen, het planten en onderhouden van de gewassen.

Zwaar is het leven, speciaal voor de zwakke Albert. Wanneer er zes helpers van het vasteland komen, raakt deze tere jongen zoek. Wanneer hij door zijn zus Lizzie gevonden wordt, blijkt er een groot, sinister geheim openbaar te worden. Een van de helpers wordt gevangengezet door meneer Peacock. Durft het gezin op te komen voor de echte waarheid, hoe afschuwelijk ook?

Een aangrijpend verslag van een gezin dat totaal uit balans is door een vreselijk dominante vader. Bij elk hoofdstuk dat je verder leest, gaat deze man als het ware onder je huid zitten. Je wilt enerzijds weten hoe het afloopt, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. Wanneer meneer Peacock in al zijn boosaardigheid een kruis gaat bouwen als ultieme straf, loopt de spanning torenhoog op.

Schrijfster Lydia Syson heeft op een realistische manier de verschrikkingen van een onherbergzaam eiland aaneengeregen tot een familiedrama met een akelige afloop. Het effect van de kwaadaardige vader is levensbedreigend en werpt zijn schaduw vooruit in het hele verhaal. Het is knap gecomponeerd met wisselende perspectieven, waardoor de spanning tot de laatste pagina voelbaar is.

Meneer Peacocks Paradijs, Lydia Syson; uitg. Mozaïek; 429 blz.; € 21,99