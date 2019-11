”Rinkeldekink” van Martine Bijl wint NS Publieksprijs 2019

”Rinkeldekink” van Martine Bijl heeft de NS Publieksprijs 2019 gewonnen en is daarmee het Boek van het Jaar 2019. De winnaar werd woensdagavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door op NPO 1.

NS hoofdconducteur en fanatieke boekenlezer Everhard Arends overhandigde de envelop met het winnende boek aan presentator Matthijs van Nieuwkerk. Namens de in mei overleden auteur en presentatrice nam haar man Berend Boudewijn de prijs in ontvangst.

In ”Rinkeldekink” beschrijft Martine Bijl openhartig de gevolgen van de hersenbloeding die haar in 2015 trof.

De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken en tevens de bekendste boekenprijs in de volwassenenliteratuur.

”Rinkeldekink” kreeg ruim 33 procent van de in totaal 111.000 stemmen die werden uitgebracht (vorig jaar 97.000). De andere genomineerden waren ”Grand Hotel Europa” van Ilja Leonard Pfeijffer, ”Otmars zonen” van Peter Buwalda, ”Pessimisme kun je leren!” van Lévi Weemoedt, ”Taal voor de leuk” van Paulien Cornelisse en ”Wees onzichtbaar” van Murat Isik.

De zes genomineerde oorspronkelijk Nederlandstalige boeken behoren tot de bestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 2018 tot 1 juli 2019).

De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt, naast de eretitel Boek van het Jaar 2019, een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis reizen met de NS-Business Card OV Vrij 1ste klas. De Publieksprijs voor het Nederlandse Boek wordt uitgereikt sinds 1987. Sinds 2001 is NS naamgevend sponsor.

Tijdens de stemperiode heeft een honderdtal lezers de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de NS Publieksprijs Leesclubs. Deze ambassadeurs van de NS Publieksprijs hebben zoveel mogelijk stemmen geprobeerd te werven. In totaal wierven de leesclubs 4554 stemmen.

Daarnaast zorgde NS in de trein voor extra aandacht voor de genomineerde boeken. Zo werden er 25.320 miniboekjes met fragmenten uit de zes boeken verspreid in de trein, boekhandels en bibliotheken. Uit deze miniboekjes werd tijdens de stemperiode in veel treinritten zelfs voorgelezen door de conducteur.

De miniboekjes waren in digitale vorm te zien via stories op Instagram, waar NS volgers direct de kans bood om via een link te stemmen op hun favoriete boek. Deze digitale miniboekjes zijn in totaal tienduizenden keren gelezen.