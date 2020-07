Reisgids voor de bewuste bezoeker van Israël

Het aantal Nederlandse toeristen dat Israël bezoekt neemt de laatste jaren fors toe. Dr. Piet van Midden schreef een waardevolle reisgids, ”Israël en de Palestijnse gebieden”, voor de toerist die meer wil weten.

Tijdens de coronacrisis een recensie schrijven over een Israëlreisgids; het voelt een beetje als praten over een ijssorbet in de woestijn. Het gesprek, of in dit geval de recensie, roept verlangens op. Verlangens die vooralsnog echter niet verwezenlijkt kunnen worden. Immers, de grens van Israël is al enkele maanden gesloten voor toeristen. Ik hoop dat de lezer me de recensie niet kwalijk neemt…

Wat fijn dat er een nieuwe Israëlreisgids voorhanden is! Goede reisgidsen voor het Heilige Land zijn schaars en stellen nogal eens teleur. Neem bijvoorbeeld de Nederlandstalige Israëlreisgids van Trotter. Inhoudelijk zit het wel snor, maar mensen met een beetje taalgevoel worden spontaan depressief bij het lezen van de gids. Vertalen is ook een vak, zo blijkt.

Een van de weinige gunstige uitzonderingen is de Israëlreisgids van Lonely Planet. Nadeel hiervan is weer dat deze niet in het Nederlands verkrijgbaar is.

Het tij wat betreft Israëlreisgidsen lijkt echter te keren. Eerder dit jaar verscheen ”Met de Bijbel door Israël” van uitgeverij De Banier (zie kolom hiernaast). Deze reisgids is wat informatievoorziening betreft aanzienlijk beknopter dan bijvoorbeeld de uitgaven van Trotter, Fodor of Lonely Planet. Voor de Israëlganger die vooral belangstelling heeft voor Bijbelse geografie is deze uitgave echter informatief.

Handboek

De reisgids ”Israël en de Palestijnse gebieden” valt in weer een andere categorie. Is het eigenlijk wel een reisgids? De auteur, dr. Piet van Midden, geeft zelf een antwoord op deze vraag. In het voorwoord schrijft hij dat het eigenlijk een „handboek” is voor de „geïnteresseerde reiziger.”

Concreet betekent dit: relatief lange teksten, bovengemiddeld veel aandacht voor de historie en inhoudelijk wetenschappelijk verantwoord. De potentiële Israëlreiziger die schrikt van bijvoorbeeld een uiteenzetting over „Kanaän in de Bronstijd” (dat is heel lang geleden…) zij gewaarschuwd. Wie daarentegen behoefte heeft aan grondige achtergrondinformatie zal veel plezier beleven aan de uitgave.

Waardevol is de inhoudsvolle uiteenzetting over het jodendom (en bescheiden over christendom, islam en de religie van de Samaritanen en de druzen). Israël is immers niet zomaar een vakantieland. Het land is heeft belangrijke religieus-historisch waarde. Het blijft wonderlijk dat menig Israëlreisgids als het hierom gaat, blijft steken in het opsommen van enkele algemeenheden. De ‘reisgids’ van uitgeverij KokBoekencentrum is wat dit betreft een gunstige uitzondering.

Dat de gids een product is van een ervaren Israëlreiziger moge duidelijk zijn. Dr. Piet van Midden, predikant en docent Hebreeuws aan Tilburg University, zal Israël min of meer rekenen tot zijn tweede thuis. Hiervan profiteert de lezer. Israël kent namelijk meer pareltjes dan alleen Jeruzalem, Caesarea en Engedi. Met enige regelmaat refereert Van Midden aan plaatsen waar een gemiddeld reisgezelschap aan voorbijgaat. Het zijn ondertussen uitgerekend deze plaatsen die –vanwege de afwezigheid van massa’s toeristen– nogal eens de moeite van een bezoekje waard zijn.

De grenzen van Israël zijn op dit moment gesloten. Heeft u echter met potlood een Israëlreis in uw agenda staan, dan is dit boek bij uw voorbereiding een aanrader. De reis zal gezien de omstandigheden vast nog even op zich laten wachten; u heeft dus alle tijd om ook de grondigere gedeelten rustig tot u te nemen. De achtergrondinformatie zal uw reis zonder meer verrijken.

Falafel

Heeft u het liefst grip op alle details en wilt u bijvoorbeeld met behulp van een reisgids vooraf plannen bij welke restaurantje u op de woensdagavond tijdens uw Israëlreis falafel gaat verorberen? Dan heeft u in Van Midden een slechte gids. Voor details (telefoonnummers, adressen, openingstijden etc.) zult u toch echt een traditionele reisgids moeten raadplegen.

Boekgegevens

Israël en de Palestijnse gebieden, Piet van Midden; uitg. Kokboekencentrum; 223 blz.; € 21,99