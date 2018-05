Recensie: 5 jaar koningspaar

Een fotoalbum is ”5 jaar koningspaar” vooral. Fotograaf Bernard Rübsamen heeft de afgelopen vijf jaar met prachtige platen in beeld gebracht en ze nu gebundeld in een ruim 200 bladzijden tellend boek.

In chronologische volgorde passeren werkbezoeken, staatsbezoeken, ontvangsten, fotosessies, Koningsdag en diverse hoogte- en dieptepunten uit het persoonlijk leven. Voor elke datum zijn twee pagina’s uitgetrokken, met op de linkerbladzijde een of meerdere foto’s en aan de rechterkant een liggende foto met daaronder een stukje tekst. Royaltyjournalist Netty Leistra vertelt daarin kort wat er gebeurde op de dag dat de kiekjes werden geschoten.

Een journalistiek hoogstandje zijn de beknopte en simpele beschrijvingen bepaald niet. Ze bevatten wat informatie over de gelegenheid waar het koningspaar –of een van hen– aanwezig was. Over het publiek dat uren stond te wachten achter de dranghekken. Over Máxima, die op Prinsjesdag bijna struikelde op de trap naar de Ridderzaal. Over de „prachtige” japon of het „indrukwekkende” collier dat de koningin droeg.

Wie graag wil weten hoe Willem-Alexander het koningschap invult, welke accenten hij legt en welke rol Máxima daarin speelt, vindt in dit fotoboek geen antwoorden. Dat zal ook niet de achterliggende gedachte van de fotograaf zijn geweest. Het geheel is voor Oranjefans aardig om eens door te bladeren, maar een must have is het fotoalbum zeker niet.

Boekgegevens

”5 jaar koningspaar”, Bernard Rübsamen; uitg. Aspekt, Soesterberg, 2018; ISBN 9789463384230; 208 blz.; € 24,95.