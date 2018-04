Raadgevingen voor een ordelijk gezinsleven

De puritein Isaac Ambrosius (1604-1664), bekend van ”Het zien op Jezus”, publiceerde ook een werkje over het gezinsleven: ”The well-ordered family”. Dit is onder de titel ”Orde in het gezin” (De Banier, 2017, 12,95 euro) vertaald door H. J. Koppelman.

Laat kinderen als ze beginnen te lezen de Bijbel lezen, is een van de adviezen die Ambrosius ouders geeft als hij schrijft over hun plichten ten opzichte van hun kinderen. En: „Laat ouders hun kinderen voorleven in de vreze des Heeren. Zodat zij hen door dit voorbeeld tot Christus leiden zouden.” Anderzijds dienen ouders de zonde van hun kinderen ook te „corrigeren en bestraffen.” Bemerken zij echter „deze of gene zonde” bij hun kinderen, laten zij dan eerst tot zichzelf inkeren. „Komen deze zonden niet van of door u?”