Publieksprijs Kinderjury voor Jochem Myjer en Tosca Menten

De Publieksprijs van De Nederlandse Kinderjury 2019 gaat naar Jochem Myjer en Tosca Menten. Dat heeft de Stichting CPNB bekendgemaakt.

”De Gorgels en het geheim van de gletsjer” van Jochem Myjer met illustraties van Rick de Haas is het favoriete boek onder kinderen van 6 tot en met 9 jaar. In de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 jaar was dat ”Dummie de mummie en de schat van Sohorro” van Tosca Menten, geïllustreerd door Elly Hees.

De Senaatsprijs, toegekend door een vakjury van kinderen, is uitgereikt aan Carry Slee voor haar boek ”Juf Braaksel en de magische ring” van Carry Slee in de categorie 6 tot en met 9 jaar. Linda Dielemans won deze prijs met ”Schaduw van de leeuw” voor 10- tot en met 12-jarigen.

Tijdens de Leesweken (26 maart t/m 19 mei) konden kinderen zo veel mogelijk boeken lezen, om vervolgens tijdens de Stemweek (20 t/m 26 mei) op hun favoriete boeken te stemmen. Tijdens de Stemweek stemden tienduizenden kinderen tussen de 6 en 12 jaar op hun favoriete boek. Alle kinderen mochten op maximaal drie boeken stemmen die in 2018 zijn verschenen.

Senaatsprijs

Voor Senaat zijn de twaalf meest enthousiaste en leesgierige kinderen uit heel Nederland geselecteerd. De Senaatsleden van De Nederlandse Kinderjury hebben de oorspronkelijk Nederlandstalige titels van de Leeslijst gelezen én een eigen prijs uitgereikt: de Senaatsprijs van De Nederlandse Kinderjury.

NBD Biblion Jeugdspecialist

Voor de tweede keer is de prijs voor de beste Jeugdspecialist uitgereikt. Medewerkers uit de bibliotheekwereld konden een collega nomineren die er op het gebied van kinder- en jeugdboeken echt uitspringt. De prijs is gewonnen door Eva Orta, omdat de jury overtuigd is van haar kennis over jeugdliteratuur en haar kwaliteiten om dit over te brengen op kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. Daarnaast was de jury geraakt door haar bezieling en enthousiasme. Tot slot is de jury van mening dat de functie van Kinderboekoloog officieel mag worden toegevoegd aan de vele functieprofielen binnen de bibliotheeksector.

De jury van 2019 bestond uit Tanja Wallroth (NBD Biblion), Astrid van Dam (De Bibliotheek op school) en Karen Bertrams (ProBiblio).