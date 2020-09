Prijs voor schrijvers Westera en Arends

De kinderboekenprijzen van dit jaar gaan naar Bette Westera met ”Uit elkaar” (Gouden Griffel), Yvonne Jagtenberg met ”Hup Herman!” (Gouden Penseel) en Rijk Arends met ”Overboord” (Het Hoogste Woord).

Willemijn de Weerd en Jan van den Dool kregen een EigenWijsPrijs, de christelijke kinderjuryprijs voor respectievelijk ”Papa, waar blijf je?” (uitg. Columbus) en ”Bikkel bevrijdt Jessica” (uitg. Mes).

De christelijke kinderboekenprijzen werden woensdagochtend bekendgemaakt in een online-uitreiking, de Gouden Griffel en het Gouden Penseel dinsdagavond tijdens een uitzending van het NOS Jeugdjournaal. Het jaarlijkse Boekenbal waar de Griffel- en Penseelwinnaars normaal gesproken hun prijs in ontvangst nemen, ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Ook het christelijke kinderboekenfeest, waar Het Hoogste Woord en de EigenWijsPrijzen worden uitgereikt, kon dit jaar niet plaatsvinden.

Serieus en humorvol

Westera maakte het prijswinnende ”Uit elkaar” (uitg. Gottmer) samen met illustrator Sylvia Weve die daar dit jaar ook een Zilveren Penseel voor kreeg. Het bevat gedichten rond het thema scheiden. Het is een boek waarin de „donkerste hoeken belicht worden en tevens de nuchtere kanten verkend worden”, serieus en humorvol, aldus de jury.

Yvonne Jagtenberg ontving het Gouden Penseel voor het door haar getekende én geschreven ”Hup, Herman” (uitg. Gottmer), over een koe die niet van wedstrijdjes houdt. Volgens de jury is het een „meer dan geslaagd en sympathiek prentenboek met een adembenemende hoofdfiguur wiens emoties (...) treffend zijn uitgebeeld.” Vorig jaar ontving Jagtenberg het Gouden Penseel voor ”Mijn wonderlijke oom”.

Het prijswinnende christelijke kinderboek ”Overboord” (uitg. Den Hertog) van Rijk Arends gaat over de Syrische bootvluchteling Samuel die inmiddels in Nederland woont. De jury noemt het een boek over een „hoogst actueel thema” en „een echte pageturner.”

Andere kanshebbers op de Gouden Griffel waren onder meer Sjoerd Kuyper (”Bizar”) en Edward van de Vendel (”Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt”. Bij het Gouden Penseel gooide Peter van den Ende (” Zwerveling”) hoge ogen. De uitreiking van de prijzen vormt de start van de 66e Kinderboekenweek die in het teken staat van geschiedenis.