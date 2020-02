Prentenboek Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer: een verhaal over een verhaal

Mooie timing: rond de Nationale Voorleesdagen verschijnt ”Maar eerst ving ik een monster”, een prentenboek over het verhaaltjesritueel. Het boek, van de makers van ”Agent en Boef”, is een dialoog tussen een verteller en een kind. „Dit is een kort verhaal.” „Waarom is het kort?” „Omdat het bedtijd is.” Maar daar neemt het inventieve jongetje geen genoegen mee. Hij sleept de verteller mee in een avontuur vol zelfverzonnen monsters (eentje lijkt op zijn knuffel!), waarbij het voor hem niet goed af dreigt lopen. Geen leuk slot, vindt de verteller, dus mag het jongetje nóg een keer de monsters gaan vangen. Zo ontstaat, heel origineel, een bedtijdverhaal zonder eind, waarin zelfs het schutblad functioneel is.

Boekgegevens

Maar eerst ving ik een monster, Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer (ill.); uitg. Lemniscaat; 26 blz.; € 14,95