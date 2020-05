Prentenboek over milieuprobleem: Hebberige reuzen komen tot inkeer

Greta Thunberg staat wereldwijd in de schijnwerpers. De Zweedse tiener zette met haar schoolstakingen de klimaatcrisis opnieuw op de agenda. Dankzij de bekendheid die ze geniet, kreeg ze een heldenstatus aangemeten. Een uitvloeisel daarvan is het verschijnen van een prentenboek over haar: ”Greta en de reuzen”.

Menigeen zal een zucht van ergernis slaken. Gaat dit niet ver? Is het niet te veel aandacht voor het onheil dat ze predikt? Het prentenboek zet echter aan het denken en de boodschap is er juist een van hoop.

Het prentenboek gaat over een klein meisje, Greta, dat in een prachtig bos woont. Reuzen uit de omgeving maken dat bos echter kapot. Als dieren bij haar komen klagen, begint Greta een stil protest. Eerst zien de reuzen haar helemaal niet staan. Na verloop van tijd sluiten steeds meer kinderen en dieren zich bij haar protest aan. De reuzen kunnen niet meer om hen heen en krijgen spijt. Ze beloven beterschap, waarna het bos weer opbloeit.

Voor jong en oud herbergt het boek een duidelijke les. De hebberige reuzen lijken sterk op de westerse mens met zijn overmatige consumptiepatroon. Nu nog tot inkeer komen, net als de reuzen.

Het prentenboek verschijnt wereldwijd in meer dan zestien talen. De boodschap van hoop die dit boek uitdraagt, is eenvoudig samen te vatten met de titel van een ander boek: ”Niemand is te klein om een verschil te maken”. De titel van Thunbergs eigen boek.

Greta en de reuzen, Zoë Tucker en Zoe Persico; uitg. Overamstel; 32 blz.; € 14,99