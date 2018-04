Prentenboek over Kleine Vogel leert nadenken over lelijke woorden

Het is uit het leven gegrepen: Kleine Vogel hoort iemand (in dit geval z’n vader) een lelijk woord zeggen en bazuint dat woord vervolgens vrolijk rond.

Maar niemand vindt het woord leuk. Schildpad kruipt zelfs in zijn schild. De emotie die dat oproept geeft illustrator en schrijver Jacob Grant sprekend weer: Kleine Vogel krimpt ook haast helemaal ineen. En het verboden woord zelf buigt zich –typografisch gezien– zielig naar beneden. Papa Vogel maakt het gelukkig goed door „sorry” te zeggen tegen iedereen. Ook dat woord neemt het vogelkind graag over. Met deze plot lijkt ”Kleine Vogel leert een stout woord” haast wel een zelfhulpboek bij fout taalgebruik. En dat is het ook een beetje. Wel één met aardige tekeningen en een grappig (en een beetje stout) staartje aan het slot.

Boekgegevens

Kleine vogel leert een stout woord, Jacob Grant; uitg. Flamingo, Amersfoort, 2018; ISBN 978 90 453 2306 0; 32 blz.; € 14,99.