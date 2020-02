Prentenboek: Op drakenjacht

”Waar is de draak?” is duidelijk herkenbaar als werk van de Vlaamse Leo Timmers, met oog voor detail, veel herhaling én zijn typische tekenstijl. Maar het boek heeft wel een heel eigen karakter: dit keer geen dieren als hoofdpersonage, geen voertuigen – en veel donkerder illustraties dan in eerder werk. Logisch ook, dat laatste, het boek speelt zich af in de nacht. Drie ridders moeten een draak verslaan. Opdracht van de koning (van wie je aanvankelijk alleen de wijzende vinger ziet). Het valt in het donker nog niet mee een draak te onderscheiden en daar speelt Timmers meesterlijk mee in zijn prenten, wat ongetwijfeld tot hilariteit bij het leespubliek zal leiden. Echt zo’n boek dat uitnodigt tot interactie.

Boekgegevens

Waar is de draak?, Leo Timmers; uitg. Querido; 30 blz.; € 16,99