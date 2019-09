Prentenboek Kinderboekenmaand over Muisje Gijs: herhaling en herkenbaarheid

Nelleke Scherpbier

In het prentenboek ”Met Muisje Gijs op wereldreis” komt Muisje Gijs –lange wipneus, groen jasje– allemaal gestrande dieren tegen. Iedereen mag mee in de grote rode bus. De tekst is op rijm en er komt veel herhaling bij kijken, wat vaak goed werkt bij jonge kinderen.

Hanneke Mostert debuteerde twee jaar geleden met ”ABC lees je mee?” Illustrator Hester Nijhoff tekende onder meer ”Daan en opa” en het prentenboek ”Pinny”. Beiden zijn bekend met de doelgroep en dat zie je: ”Met Muisje Gijs op wereldreis”, dat verschijnt als actieboek bij de Christelijke Kinderboekenmaand, is een prima prentenboek met een goede verhaallijn. Kindertheater Deepdeep maakte er een voorstelling bij, die onder meer door scholen is te boeken.

De illustraties zijn sterk: ze laten meer zien dan de tekst en betrekken zo ook de jongsten erbij. De bollenvelden, de Eiffeltoren: uit alles blijkt dat de bus een hele rit maakt. De platen hebben veel details en kleine grapjes in zich. Wat opvalt: alles oogt zo blij. Als vanzelf krijg je een glimlach op je gezicht.

De bus raakt snel vol. Eigenlijk kan de laatste passagier er niet meer bij. Later blijkt dat die allerlaatste juist heel erg nodig is in het team. Het is wat liefelijk, wat zoetjes, en niet superspannend of origineel: eerder een functioneel kinderboek dan regelrechte kunst. Maar dat is niet erg, want een fijn voorleesmoment is altijd welkom en soms zijn veiligheid en herkenbaarheid juist heel prettig.

Boekgegevens

Met Muisje Gijs op wereldreis, Hanneke Mostert en Hester Nijhoff (ill.); uitg. De Banier, 32 blz.; € 6,95 tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand tot eind oktober