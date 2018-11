Prekenbundel van ds. A. Vergunst

Binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten heeft ds. A. Vergunst een grote plaats ingenomen. Vijfmaal, in 1962, 1968, 1971, 1974 en 1977, was hij preses van de generale synode. Hij was onder andere docent aan de Theologische School in Rotterdam. Ook buiten zijn kerkverband vervulde hij een groot aantal functies.

In november 1981 overleed ds. Vergunst plotseling, in de leeftijd van 55 jaar. Van zijn hand verschenen verschillende preken, onder meer in de catechismusverklaringen ”De enige troost” en ”In het leerhuis”. Opnieuw is nu een bundel, met vijftien preken van zijn hand, verschenen: ”Uw Naam ter eer” (uitg. De Banier, 19,95 euro). Voor iedere bijzondere dag in het kerkelijk jaar is een preek opgenomen. Het boek wordt ingeleid met een voorwoord van ds. J. J. van Eckeveld te Zeist.