Preken uit de schat des Woords

Van de prekenserie ”Uit den schat des Woords” (uitg. De Banier, Apeldoorn; 24,95 euro) verschijnt de 69e jaargang. ”Uit den schat des Woords” is een serie preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.

Deze preken zijn bedoeld als handreiking aan ouderlingen in de leesdiensten en voor persoonlijk gebruik. In deze 69e jaargang staan preken van achtereenvolgens ds. G. J. van Aalst, ds. P. D. den Haan, ds. S. W. Janse, ds. M. Joosse, ds. W. J. Karels, ds. J. van Laar, ds. P. Mulder, ds. J. van Rijswijk, ds. A. Schot, ds. A. Verschuure, ds. J. W. Verweij en ds. A. J. de Waard. Er zijn onder meer preken opgenomen voor in de adventstijd, voor in de vakantieperiode, voor Kerst, biddag, Hemelvaart, oudejaarsavond, voor de lijdensweken en voor Pasen en Pinksteren.